Animal ConcertsANML چیست

Animal Concerts is building the Next Generation of Live Events in the Metaverse. We are revolutionizing the music industry for fans and artists worldwide: delivering unique, physical concerts with A-list artists, collaborating on NFT drops, live streaming in the Metaverse, and tokenizing that entire experience!

منبع Animal Concerts (ANML) وب سایت رسمی