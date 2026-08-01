قیمت امروز Ani Grok Companion

قیمت لحظه‌ ای Ani Grok Companion (ANI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANI به USD برابر با $ 0 برای هر ANI می‌ باشد.

توکن Ani Grok Companion در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 232,556 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.92M ANI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.087073 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -3.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 34.02K رسیده است.

اطلاعات بازار Ani Grok Companion (ANI)

ارزش بازار $ 232.56K$ 232.56K $ 232.56K حجم (24 ساعته) $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 232.56K$ 232.56K $ 232.56K سرمایه در گردش 999.92M 999.92M 999.92M عرضه کل 999,917,014.314677 999,917,014.314677 999,917,014.314677

ارزش بازار فعلی Ani Grok Companion برابر است با $ 232.56K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 34.02K. عرضه در گردش ANI برابر است با 999.92M، و عرضه کل آن 999917014.314677 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 232.56K است.