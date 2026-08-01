قیمت امروز Angland FISH

قیمت لحظه‌ ای Angland FISH (FISH) در حال حاضر برابر با $ 0.0021482 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FISH به USD برابر با $ 0.0021482 برای هر FISH می‌ باشد.

توکن Angland FISH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,222 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 15.00M FISH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FISH در بازه‌ ای بین $ 0.00212242 (حداقل) و $ 0.00220617 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01235112 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00191304 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FISH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -9.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 318.19 رسیده است.

اطلاعات بازار Angland FISH (FISH)

ارزش بازار $ 32.22K$ 32.22K $ 32.22K حجم (24 ساعته) $ 318.19$ 318.19 $ 318.19 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42.96K$ 42.96K $ 42.96K سرمایه در گردش 15.00M 15.00M 15.00M عرضه کل 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

ارزش بازار فعلی Angland FISH برابر است با $ 32.22K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 318.19. عرضه در گردش FISH برابر است با 15.00M، و عرضه کل آن 20000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.96K است.