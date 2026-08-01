قیمت امروز Amped Finance

قیمت لحظه‌ ای Amped Finance (AMPED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AMPED به USD برابر با $ 0 برای هر AMPED می‌ باشد.

توکن Amped Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,341.4 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 26.86M AMPED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AMPED در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04234274 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AMPED طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -- تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 42.45 رسیده است.

اطلاعات بازار Amped Finance (AMPED)

ارزش بازار $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K حجم (24 ساعته) $ 42.45$ 42.45 $ 42.45 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42.22K$ 42.22K $ 42.22K سرمایه در گردش 26.86M 26.86M 26.86M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Amped Finance برابر است با $ 11.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 42.45. عرضه در گردش AMPED برابر است با 26.86M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.22K است.