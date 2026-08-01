قیمت امروز American Oil Reserve

قیمت لحظه‌ ای American Oil Reserve (AOR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AOR به USD برابر با $ 0 برای هر AOR می‌ باشد.

توکن American Oil Reserve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 48,295 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M AOR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AOR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00835647 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AOR طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -1.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار American Oil Reserve (AOR)

ارزش بازار $ 48.30K$ 48.30K $ 48.30K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 48.30K$ 48.30K $ 48.30K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,984,582.152855 999,984,582.152855 999,984,582.152855

ارزش بازار فعلی American Oil Reserve برابر است با $ 48.30K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AOR برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999984582.152855 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 48.30K است.