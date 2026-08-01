قیمت امروز American AI Fund

قیمت لحظه‌ ای American AI Fund (AAIF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AAIF به USD برابر با $ 0 برای هر AAIF می‌ باشد.

توکن American AI Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,278.62 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M AAIF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AAIF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02111344 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AAIF طی یک ساعت گذشته به میزان +3.00% و در هفت روز اخیر به میزان -45.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار American AI Fund (AAIF)

ارزش بازار $ 16.28K$ 16.28K $ 16.28K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.28K$ 16.28K $ 16.28K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,961,061.165996 999,961,061.165996 999,961,061.165996

ارزش بازار فعلی American AI Fund برابر است با $ 16.28K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AAIF برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999961061.165996 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.28K است.