قیمت امروز American Account Trust Fund

قیمت لحظه‌ ای American Account Trust Fund (AATF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AATF به USD برابر با $ 0 برای هر AATF می‌ باشد.

توکن American Account Trust Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,245.47 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M AATF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AATF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00333064 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AATF طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -8.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار American Account Trust Fund (AATF)

ارزش بازار $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,511.685134 999,999,511.685134 999,999,511.685134

ارزش بازار فعلی American Account Trust Fund برابر است با $ 10.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AATF برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999511.685134 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.25K است.