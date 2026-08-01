قیمت امروز America250

قیمت لحظه‌ ای America250 (USA250) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USA250 به USD برابر با $ 0 برای هر USA250 می‌ باشد.

توکن America250 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 59,367 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M USA250 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USA250 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00121305 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USA250 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -14.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار America250 (USA250)

ارزش بازار $ 59.37K$ 59.37K $ 59.37K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.37K$ 59.37K $ 59.37K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,960,788.364782 999,960,788.364782 999,960,788.364782

ارزش بازار فعلی America250 برابر است با $ 59.37K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش USA250 برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999960788.364782 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.37K است.