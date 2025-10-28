قیمت لحظه‌ ای America Party Coin امروز برابر است با 0.00017516 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت APC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت APC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای America Party Coin امروز برابر است با 0.00017516 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت APC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت APC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت America Party Coin (APC)

قیمت لحظه‌ ای 1 APC به USD:

$0.00017563
$0.00017563$0.00017563
-2.60%1D
نمودار قیمت لحظه ای America Party Coin (APC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:27:25 (UTC+8)

اطلاعات قیمت America Party Coin (APC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0001724
$ 0.0001724$ 0.0001724
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00018084
$ 0.00018084$ 0.00018084
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0001724
$ 0.0001724$ 0.0001724

$ 0.00018084
$ 0.00018084$ 0.00018084

$ 0.01016686
$ 0.01016686$ 0.01016686

$ 0.0001495
$ 0.0001495$ 0.0001495

+0.10%

-2.92%

+6.13%

+6.13%

قیمت لحظه‌ ای America Party Coin (APC) برابر است با $0.00017516. در 24 ساعت گذشته، APC در بازه قیمتی حداقل $ 0.0001724 تا حداکثر $ 0.00018084 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته APC برابر با $ 0.01016686 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0001495 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، APC در یک ساعت گذشته +0.10%، در 24 ساعت گذشته -2.92% و در 7 روز گذشته +6.13% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار America Party Coin (APC)

$ 38.72K
$ 38.72K$ 38.72K

--
----

$ 38.72K
$ 38.72K$ 38.72K

220.95M
220.95M 220.95M

220,949,406.95
220,949,406.95 220,949,406.95

ارزش بازار فعلی America Party Coin برابر است با $ 38.72K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش APC برابر است با 220.95M، و عرضه کل آن 220949406.95 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.72K است.

تاریخچه قیمت America Party Coin (APC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت America Party Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت America Party Coin به USD به میزان $ -0.0000153770 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت America Party Coin به USD به میزان $ -0.0001024446 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت America Party Coin به USD به میزان $ -0.0004396467385383007 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.92%
30 روز$ -0.0000153770-8.77%
60 روز$ -0.0001024446-58.48%
90 روز$ -0.0004396467385383007-71.50%

America Party CoinAPC چیست

America Party Coin is about Elon Musk's new political movement called 'America'. America Party Coin's mission is to spread the word about Elon Musk's new political party through a crypto community/fan token on the Solana blockchain and create a safe and transparent trading environment for all memecoin degens in the cryptoverse. We are simply a meme-coin with a strong message. Our goal is to unite supporters in a decentralized, community-driven effort to promote the values and vision of the America Party.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

منبع America Party Coin (APC)

پیش‌ بینی قیمت America Party Coin (USD)

ارزش America Party Coin (APC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از America Party Coin (APC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت America Party Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت America Party Coin را بررسی کنید!

APC به ارزهای محلی

توکنومیکس America Party Coin (APC)

درک، توکنومیکس America Party Coin (APC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده APC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره America Party Coin (APC)

امروز America Party Coin (APC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای APC به واحد USD برابر است با 0.00017516 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی APC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی APC نسبت به USD برابر است با $ 0.00017516. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار America Party Coin چقدر است؟
ارزش بازار APC برابر است با $ 38.72K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش APC چقدر است؟
عرضه در گردش APC برابر است با 220.95M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت APC چقدر بوده است؟
APC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01016686 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت APC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
APC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0001495 USD رسید.
حجم معاملات APC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای APC برابر است با -- USD.
آیا APC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد APC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت APC مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به America Party Coin (APC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

$113,942.99
$4,095.29
$0.05465
$200.49
$4.2504
$4,095.29
$113,942.99
$200.49
$2.6382
$1,134.87
$0.00000
$0.000
$0.00000
$0.00000
$0.001110
$0.0000000000000001360
$0.1704
$0.04460
$0.0000000000200
$0.03614
