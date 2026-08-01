قیمت امروز Ameliajak

قیمت لحظه‌ ای Ameliajak (AMELIAJAK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AMELIAJAK به USD برابر با $ 0 برای هر AMELIAJAK می‌ باشد.

توکن Ameliajak در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,376.65 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.92M AMELIAJAK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AMELIAJAK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AMELIAJAK طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -19.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ameliajak (AMELIAJAK)

ارزش بازار $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K سرمایه در گردش 999.92M 999.92M 999.92M عرضه کل 999,920,456.136264 999,920,456.136264 999,920,456.136264

ارزش بازار فعلی Ameliajak برابر است با $ 10.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AMELIAJAK برابر است با 999.92M، و عرضه کل آن 999920456.136264 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.38K است.