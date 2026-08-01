قیمت امروز Amelia the Patriot

قیمت لحظه‌ ای Amelia the Patriot (AMELIA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AMELIA به USD برابر با $ 0 برای هر AMELIA می‌ باشد.

توکن Amelia the Patriot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,747 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 996.62M AMELIA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AMELIA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00186769 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AMELIA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -6.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Amelia the Patriot (AMELIA)

ارزش بازار $ 20.75K$ 20.75K $ 20.75K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.75K$ 20.75K $ 20.75K سرمایه در گردش 996.62M 996.62M 996.62M عرضه کل 996,624,524.868004 996,624,524.868004 996,624,524.868004

ارزش بازار فعلی Amelia the Patriot برابر است با $ 20.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AMELIA برابر است با 996.62M، و عرضه کل آن 996624524.868004 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.75K است.