قیمت امروز Altura Vault Tokens

قیمت لحظه‌ ای Altura Vault Tokens (AVLT) در حال حاضر برابر با $ 0.303445 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AVLT به USD برابر با $ 0.303445 برای هر AVLT می‌ باشد.

توکن Altura Vault Tokens در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,993,252 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 29.64M AVLT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AVLT در بازه‌ ای بین $ 0.302962 (حداقل) و $ 0.353191 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.098 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.08379 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AVLT طی یک ساعت گذشته به میزان -1.48% و در هفت روز اخیر به میزان -17.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.80K رسیده است.

اطلاعات بازار Altura Vault Tokens (AVLT)

ارزش بازار $ 8.99M$ 8.99M $ 8.99M حجم (24 ساعته) $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.99M$ 8.99M $ 8.99M سرمایه در گردش 29.64M 29.64M 29.64M عرضه کل 29,636,850.467214 29,636,850.467214 29,636,850.467214

ارزش بازار فعلی Altura Vault Tokens برابر است با $ 8.99M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.80K. عرضه در گردش AVLT برابر است با 29.64M، و عرضه کل آن 29636850.467214 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.99M است.