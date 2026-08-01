قیمت امروز ALTSEASON

قیمت لحظه‌ ای ALTSEASON (ALTSZN) در حال حاضر برابر با $ 0.00219999 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALTSZN به USD برابر با $ 0.00219999 برای هر ALTSZN می‌ باشد.

توکن ALTSEASON در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,199,913 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M ALTSZN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALTSZN در بازه‌ ای بین $ 0.0020996 (حداقل) و $ 0.00233559 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00904484 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00181343 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALTSZN طی یک ساعت گذشته به میزان +2.51% و در هفت روز اخیر به میزان +2.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.76M رسیده است.

اطلاعات بازار ALTSEASON (ALTSZN)

ارزش بازار $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M حجم (24 ساعته) $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,956,115.258016 999,956,115.258016 999,956,115.258016

ارزش بازار فعلی ALTSEASON برابر است با $ 2.20M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.76M. عرضه در گردش ALTSZN برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999956115.258016 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.20M است.