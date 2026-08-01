قیمت امروز All Roads Lead To Rome

قیمت لحظه‌ ای All Roads Lead To Rome (ROME) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROME به USD برابر با $ 0 برای هر ROME می‌ باشد.

توکن All Roads Lead To Rome در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,458 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.55M ROME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROME در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00350761 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROME طی یک ساعت گذشته به میزان -1.49% و در هفت روز اخیر به میزان +7.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار All Roads Lead To Rome (ROME)

ارزش بازار $ 43.46K$ 43.46K $ 43.46K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.46K$ 43.46K $ 43.46K سرمایه در گردش 999.55M 999.55M 999.55M عرضه کل 999,554,268.839208 999,554,268.839208 999,554,268.839208

ارزش بازار فعلی All Roads Lead To Rome برابر است با $ 43.46K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROME برابر است با 999.55M، و عرضه کل آن 999554268.839208 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.46K است.