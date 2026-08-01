قیمت امروز Aliens are real

قیمت لحظه‌ ای Aliens are real (ALIENS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALIENS به USD برابر با $ 0 برای هر ALIENS می‌ باشد.

توکن Aliens are real در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 271,858 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 995.34M ALIENS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALIENS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALIENS طی یک ساعت گذشته به میزان -3.05% و در هفت روز اخیر به میزان -0.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.68K رسیده است.

اطلاعات بازار Aliens are real (ALIENS)

ارزش بازار $ 271.86K$ 271.86K $ 271.86K حجم (24 ساعته) $ 2.68K$ 2.68K $ 2.68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 271.86K$ 271.86K $ 271.86K سرمایه در گردش 995.34M 995.34M 995.34M عرضه کل 995,343,047.448921 995,343,047.448921 995,343,047.448921

ارزش بازار فعلی Aliens are real برابر است با $ 271.86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.68K. عرضه در گردش ALIENS برابر است با 995.34M، و عرضه کل آن 995343047.448921 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 271.86K است.