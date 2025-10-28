alexanderelorenzoALEXANDERELORENZO چیست

alexanderelorenzo is a token launched on the Base network via Zora (the new social media app) on August 1, 2025. It was created by Alexander Lorenzo following his presence in the crypto industry on platforms such as YouTube, X (formerly Twitter), Farcaster, Instagram, Skool, and elsewhere, amassing over 8 million views monthly. The newest addition to this platform list is Zora, and this token is associated with his Zora account.

توکنومیکس alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

درک، توکنومیکس alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ALEXANDERELORENZO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) امروز alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ALEXANDERELORENZO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ALEXANDERELORENZO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ALEXANDERELORENZO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار alexanderelorenzo چقدر است؟ ارزش بازار ALEXANDERELORENZO برابر است با $ 311.75K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ALEXANDERELORENZO چقدر است؟ عرضه در گردش ALEXANDERELORENZO برابر است با 521.35M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ALEXANDERELORENZO چقدر بوده است؟ ALEXANDERELORENZO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00507459 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ALEXANDERELORENZO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ALEXANDERELORENZO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ALEXANDERELORENZO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ALEXANDERELORENZO برابر است با -- USD . آیا ALEXANDERELORENZO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ALEXANDERELORENZO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ALEXANDERELORENZO مراجعه کنید.

