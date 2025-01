Albert The AlienALBERT چیست

Albert The Alien is a character born from a small alien-themed crypto exchange community that was quickly adopted by communities all over the base chain. Albert is friendly, charismatic, and often mischievous. Albert's mission is to unite the base chain and encourage cross-project cooperation and engagement. Albert began as a rowdy twerking alien who has since matured to be more approachable by a broader community.

منبع Albert The Alien (ALBERT) وب سایت رسمی