قیمت امروز Albemarle City

قیمت لحظه‌ ای Albemarle City (ALBEMARLE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALBEMARLE به USD برابر با $ 0 برای هر ALBEMARLE می‌ باشد.

توکن Albemarle City در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 172,413 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M ALBEMARLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALBEMARLE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALBEMARLE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.57% و در هفت روز اخیر به میزان -15.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.08K رسیده است.

اطلاعات بازار Albemarle City (ALBEMARLE)

ارزش بازار $ 172.41K$ 172.41K $ 172.41K حجم (24 ساعته) $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 172.41K$ 172.41K $ 172.41K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,986,343.701842 999,986,343.701842 999,986,343.701842

ارزش بازار فعلی Albemarle City برابر است با $ 172.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.08K. عرضه در گردش ALBEMARLE برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999986343.701842 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 172.41K است.