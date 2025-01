AlayaATP چیست

Alaya is a business sandbox and testing field for the next-generation of financial infrastructure of PlatON, a global data asset computing infrastructure with cutting-edge privacy-preserving architecture. While Alaya and PlatON share the almost identical underlying technology, they maintain their respective degrees of openness and independent activities. Alaya is positioned as a testing ground for innovative technology and distributed finance, and PlatON will focus more on serving financial institutions across the globe and ultimately building up a multi-level business model of finance.

منبع Alaya (ATP) وب سایت رسمی