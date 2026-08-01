قیمت امروز Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares

قیمت لحظه‌ ای Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) در حال حاضر برابر با $ 0.618015 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WMKT به USD برابر با $ 0.618015 برای هر WMKT می‌ باشد.

توکن Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 267,034 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 432.08K WMKT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WMKT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.36 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.610857 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WMKT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -49.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 24.72 رسیده است.

اطلاعات بازار Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT)

ارزش بازار $ 267.03K$ 267.03K $ 267.03K حجم (24 ساعته) $ 24.72$ 24.72 $ 24.72 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 267.03K$ 267.03K $ 267.03K سرمایه در گردش 432.08K 432.08K 432.08K عرضه کل 432,084.0 432,084.0 432,084.0

ارزش بازار فعلی Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares برابر است با $ 267.03K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.72. عرضه در گردش WMKT برابر است با 432.08K، و عرضه کل آن 432084.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 267.03K است.