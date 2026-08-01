قیمت امروز Aktionariat Switzerlend AG Shares

قیمت لحظه‌ ای Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) در حال حاضر برابر با $ 81.93 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LENDS به USD برابر با $ 81.93 برای هر LENDS می‌ باشد.

توکن Aktionariat Switzerlend AG Shares در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,234,874 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 27.28K LENDS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LENDS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 86.92 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 81.88 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LENDS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 81.93 رسیده است.

اطلاعات بازار Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS)

ارزش بازار $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M حجم (24 ساعته) $ 81.93$ 81.93 $ 81.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M سرمایه در گردش 27.28K 27.28K 27.28K عرضه کل 27,277.0 27,277.0 27,277.0

ارزش بازار فعلی Aktionariat Switzerlend AG Shares برابر است با $ 2.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 81.93. عرضه در گردش LENDS برابر است با 27.28K، و عرضه کل آن 27277.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.23M است.