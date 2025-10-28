قیمت لحظه‌ ای AKIRA LABS امروز برابر است با 0.00002016 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AKIRA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AKIRA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای AKIRA LABS امروز برابر است با 0.00002016 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AKIRA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AKIRA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره AKIRA

اطلاعات قیمت AKIRA

وایت‌ پیپر AKIRA

وب‌سایت رسمی AKIRA

توکنومیکس AKIRA

پیش‌بینی قیمت AKIRA

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو AKIRA LABS

قیمت AKIRA LABS (AKIRA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 AKIRA به USD:

--
----
+30.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای AKIRA LABS (AKIRA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:26:40 (UTC+8)

اطلاعات قیمت AKIRA LABS (AKIRA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00001534
$ 0.00001534$ 0.00001534
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00002698
$ 0.00002698$ 0.00002698
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00001534
$ 0.00001534$ 0.00001534

$ 0.00002698
$ 0.00002698$ 0.00002698

$ 0.00007822
$ 0.00007822$ 0.00007822

$ 0.00001482
$ 0.00001482$ 0.00001482

+12.25%

+30.17%

+29.33%

+29.33%

قیمت لحظه‌ ای AKIRA LABS (AKIRA) برابر است با $0.00002016. در 24 ساعت گذشته، AKIRA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00001534 تا حداکثر $ 0.00002698 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AKIRA برابر با $ 0.00007822 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00001482 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AKIRA در یک ساعت گذشته +12.25%، در 24 ساعت گذشته +30.17% و در 7 روز گذشته +29.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AKIRA LABS (AKIRA)

$ 19.75K
$ 19.75K$ 19.75K

--
----

$ 19.77K
$ 19.77K$ 19.77K

979.79M
979.79M 979.79M

980,977,215.849798
980,977,215.849798 980,977,215.849798

ارزش بازار فعلی AKIRA LABS برابر است با $ 19.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AKIRA برابر است با 979.79M، و عرضه کل آن 980977215.849798 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.77K است.

تاریخچه قیمت AKIRA LABS (AKIRA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت AKIRA LABS به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت AKIRA LABS به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت AKIRA LABS به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت AKIRA LABS به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+30.17%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

AKIRA LABSAKIRA چیست

Akira Labs builds tools to enhance users’ trading experience across multiple blockchains. Our Telegram-based bot allows automated trades, real-time copy trading, and whale tracking, giving traders speed, transparency, and actionable insights. We aim to create a complete ecosystem where users can track markets, make informed decisions, and participate in exclusive products available only to token holders. “Empowering traders"

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت AKIRA LABS (USD)

ارزش AKIRA LABS (AKIRA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AKIRA LABS (AKIRA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AKIRA LABS را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AKIRA LABS را بررسی کنید!

AKIRA به ارزهای محلی

توکنومیکس AKIRA LABS (AKIRA)

درک، توکنومیکس AKIRA LABS (AKIRA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AKIRA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AKIRA LABS (AKIRA)

امروز AKIRA LABS (AKIRA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AKIRA به واحد USD برابر است با 0.00002016 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AKIRA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AKIRA نسبت به USD برابر است با $ 0.00002016. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AKIRA LABS چقدر است؟
ارزش بازار AKIRA برابر است با $ 19.75K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AKIRA چقدر است؟
عرضه در گردش AKIRA برابر است با 979.79M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AKIRA چقدر بوده است؟
AKIRA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00007822 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AKIRA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AKIRA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001482 USD رسید.
حجم معاملات AKIRA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AKIRA برابر است با -- USD.
آیا AKIRA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AKIRA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AKIRA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:26:40 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AKIRA LABS (AKIRA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,900.03
$113,900.03$113,900.03

-0.93%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.63
$4,092.63$4,092.63

-1.92%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05491
$0.05491$0.05491

-1.43%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.43
$200.43$200.43

+0.15%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2616
$4.2616$4.2616

-17.82%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.63
$4,092.63$4,092.63

-1.92%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,900.03
$113,900.03$113,900.03

-0.93%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.43
$200.43$200.43

+0.15%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6372
$2.6372$2.6372

-0.90%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,135.07
$1,135.07$1,135.07

-0.75%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001105
$0.001105$0.001105

+84.16%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001350
$0.0000000000000001350$0.0000000000000001350

+1,138.53%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1695
$0.1695$0.1695

+239.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04426
$0.04426$0.04426

+121.30%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000201
$0.0000000000201$0.0000000000201

+97.05%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03606
$0.03606$0.03606

+93.66%