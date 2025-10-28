AKIRA LABSAKIRA چیست

Akira Labs builds tools to enhance users' trading experience across multiple blockchains. Our Telegram-based bot allows automated trades, real-time copy trading, and whale tracking, giving traders speed, transparency, and actionable insights. We aim to create a complete ecosystem where users can track markets, make informed decisions, and participate in exclusive products available only to token holders.

توکنومیکس AKIRA LABS (AKIRA)

درک، توکنومیکس AKIRA LABS (AKIRA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AKIRA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AKIRA LABS (AKIRA) امروز AKIRA LABS (AKIRA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AKIRA به واحد USD برابر است با 0.00002016 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AKIRA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00002016 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AKIRA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AKIRA LABS چقدر است؟ ارزش بازار AKIRA برابر است با $ 19.75K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AKIRA چقدر است؟ عرضه در گردش AKIRA برابر است با 979.79M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AKIRA چقدر بوده است؟ AKIRA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00007822 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AKIRA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AKIRA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001482 USD رسید. حجم معاملات AKIRA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AKIRA برابر است با -- USD . آیا AKIRA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AKIRA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AKIRA مراجعه کنید.

