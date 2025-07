اطلاعات Aki Network (AKI).

Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.

وب‌ سایت رسمی: https://akiprotocol.io/ وایت پیپر https://aki-network.gitbook.io/aki-general-whitepaper/