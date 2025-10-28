AiTradeusMaximusAIM چیست

AIM (AITradeus Maximus) is a next-generation AI-powered cryptocurrency trading protocol designed to automate and optimize trading across volatile markets. It fuses large language model intelligence with strategic tokenomics to create a sustainable, profit-sharing ecosystem. In a market driven by emotion and noise, AIM replaces guesswork with precision. Our ensemble of LLMs — including GPT, Claude, and more — continuously analyzes market data, news, sentiment, and on-chain activity to generate real-time trading decisions. The system is fully autonomous, operating without human intervention, and supports multiple portfolio strategies such as momentum, mean reversion, and arbitrage. All trading profits are logged transparently and partially redistributed to $AIM token holders.

پیش‌ بینی قیمت AiTradeusMaximus (USD)

ارزش AiTradeusMaximus (AIM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AiTradeusMaximus (AIM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AiTradeusMaximus را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AiTradeusMaximus را بررسی کنید!

AIM به ارزهای محلی

توکنومیکس AiTradeusMaximus (AIM)

درک، توکنومیکس AiTradeusMaximus (AIM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AIM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AiTradeusMaximus (AIM) امروز AiTradeusMaximus (AIM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AIM به واحد USD برابر است با 0.00009856 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AIM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00009856 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AIM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AiTradeusMaximus چقدر است؟ ارزش بازار AIM برابر است با $ 68.99K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AIM چقدر است؟ عرضه در گردش AIM برابر است با 700.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIM چقدر بوده است؟ AIM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00051427 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AIM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AIM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000665 USD رسید. حجم معاملات AIM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIM برابر است با -- USD . آیا AIM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AIM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AiTradeusMaximus (AIM)