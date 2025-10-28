قیمت لحظه‌ ای AiTradeusMaximus امروز برابر است با 0.00009856 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AIM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AIM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای AiTradeusMaximus امروز برابر است با 0.00009856 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AIM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AIM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
اطلاعات قیمت AiTradeusMaximus (AIM) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای AiTradeusMaximus (AIM) برابر است با $0.00009856. در 24 ساعت گذشته، AIM در بازه قیمتی حداقل $ 0.00009834 تا حداکثر $ 0.00011192 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AIM برابر با $ 0.00051427 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0000665 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AIM در یک ساعت گذشته +0.00%، در 24 ساعت گذشته -11.57% و در 7 روز گذشته +16.78% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AiTradeusMaximus (AIM)

ارزش بازار فعلی AiTradeusMaximus برابر است با $ 68.99K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AIM برابر است با 700.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 98.56K است.

تاریخچه قیمت AiTradeusMaximus (AIM) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت AiTradeusMaximus به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت AiTradeusMaximus به USD به میزان $ -0.0000025783 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت AiTradeusMaximus به USD به میزان $ -0.0000677200 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت AiTradeusMaximus به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-11.57%
30 روز$ -0.0000025783-2.61%
60 روز$ -0.0000677200-68.70%
90 روز$ 0--

AiTradeusMaximusAIM چیست

AIM (AITradeus Maximus) is a next-generation AI-powered cryptocurrency trading protocol designed to automate and optimize trading across volatile markets. It fuses large language model intelligence with strategic tokenomics to create a sustainable, profit-sharing ecosystem.

In a market driven by emotion and noise, AIM replaces guesswork with precision. Our ensemble of LLMs — including GPT, Claude, and more — continuously analyzes market data, news, sentiment, and on-chain activity to generate real-time trading decisions.

The system is fully autonomous, operating without human intervention, and supports multiple portfolio strategies such as momentum, mean reversion, and arbitrage. All trading profits are logged transparently and partially redistributed to $AIM token holders.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AiTradeusMaximus (AIM)

امروز AiTradeusMaximus (AIM) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AIM به واحد USD برابر است با 0.00009856 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AIM نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AIM نسبت به USD برابر است با $ 0.00009856. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AiTradeusMaximus چقدر است؟
ارزش بازار AIM برابر است با $ 68.99K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AIM چقدر است؟
عرضه در گردش AIM برابر است با 700.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIM چقدر بوده است؟
AIM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00051427 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AIM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AIM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000665 USD رسید.
حجم معاملات AIM چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIM برابر است با -- USD.
آیا AIM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AIM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIM مراجعه کنید.
