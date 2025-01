AirBTCAIRBTC چیست

To honour the legendary Satoshi Nakamoto for his immeasurable efforts for the crypto world and its decentralization, AirCoin DAO Labs communities around the world have decided to launch AIRBTC to commemorate BTC and AIR. It is a new generation of energy-free and environment-friendly mining. It is totally decentralized with no front and back end. It is LP-added mining with constant output

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع AirBTC (AIRBTC) وب سایت رسمی