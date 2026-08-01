قیمت امروز Aiden Guo

قیمت لحظه‌ ای Aiden Guo (AIDEN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIDEN به USD برابر با $ 0 برای هر AIDEN می‌ باشد.

توکن Aiden Guo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,826.88 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 990.81M AIDEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIDEN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00204884 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIDEN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -6.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Aiden Guo (AIDEN)

ارزش بازار $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K سرمایه در گردش 990.81M 990.81M 990.81M عرضه کل 990,808,740.650203 990,808,740.650203 990,808,740.650203

ارزش بازار فعلی Aiden Guo برابر است با $ 10.83K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AIDEN برابر است با 990.81M، و عرضه کل آن 990808740.650203 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.83K است.