قیمت امروز AI Powered Finance

قیمت لحظه‌ ای AI Powered Finance (AIPF) در حال حاضر برابر با $ 0.661448 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIPF به USD برابر با $ 0.661448 برای هر AIPF می‌ باشد.

توکن AI Powered Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 38,935,619 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 58.86M AIPF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIPF در بازه‌ ای بین $ 0.659092 (حداقل) و $ 0.678147 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.23 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.610717 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIPF طی یک ساعت گذشته به میزان -0.70% و در هفت روز اخیر به میزان -14.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 268.02K رسیده است.

اطلاعات بازار AI Powered Finance (AIPF)

ارزش بازار $ 38.94M$ 38.94M $ 38.94M حجم (24 ساعته) $ 268.02K$ 268.02K $ 268.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 38.95M$ 38.95M $ 38.95M سرمایه در گردش 58.86M 58.86M 58.86M عرضه کل 58,884,957.20346783 58,884,957.20346783 58,884,957.20346783

ارزش بازار فعلی AI Powered Finance برابر است با $ 38.94M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 268.02K. عرضه در گردش AIPF برابر است با 58.86M، و عرضه کل آن 58884957.20346783 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.95M است.