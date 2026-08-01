قیمت امروز AI Fruits

قیمت لحظه‌ ای AI Fruits (AIFRUITS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIFRUITS به USD برابر با $ 0 برای هر AIFRUITS می‌ باشد.

توکن AI Fruits در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,555 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.17M AIFRUITS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIFRUITS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIFRUITS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +17.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AI Fruits (AIFRUITS)

ارزش بازار $ 22.56K$ 22.56K $ 22.56K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.56K$ 22.56K $ 22.56K سرمایه در گردش 998.17M 998.17M 998.17M عرضه کل 998,170,278.47268 998,170,278.47268 998,170,278.47268

ارزش بازار فعلی AI Fruits برابر است با $ 22.56K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AIFRUITS برابر است با 998.17M، و عرضه کل آن 998170278.47268 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.56K است.