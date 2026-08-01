قیمت امروز AGNT SOCIAL

قیمت لحظه‌ ای AGNT SOCIAL (AGNT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AGNT به USD برابر با $ 0 برای هر AGNT می‌ باشد.

توکن AGNT SOCIAL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 47,936 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B AGNT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AGNT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AGNT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -7.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AGNT SOCIAL (AGNT)

ارزش بازار $ 47.94K$ 47.94K $ 47.94K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.94K$ 47.94K $ 47.94K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی AGNT SOCIAL برابر است با $ 47.94K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AGNT برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.94K است.