AGENDA 47A47 چیست

About Agenda 47 ($A47) Agenda 47 isn’t just a token – it’s a movement for patriots, degens, and meme enthusiasts who believe in financial freedom and fun. What is Agenda 47? Inspired by Trump’s vision of economic empowerment, Agenda 47 combines the power of memes and blockchain technology to build a decentralized financial ecosystem. Whether you are here for the gains or the laughs, $A47 is your gateway to the future of digital wealth. With $A47, you don’t just hold a token; you hold the future. The Burn Mechanism: Turning Words into Value: Every time Trump or Elon Musk mentions Agenda 47 – 470,000 tokens are burned. This permanent reduction in supply fuels scarcity and boosts long-term value, making $A47 a uniquely bullish token.

منبع AGENDA 47 (A47) وب سایت رسمی