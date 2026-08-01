قیمت امروز AFK Heroes Idle RPG

قیمت لحظه‌ ای AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AFKHERO به USD برابر با $ 0 برای هر AFKHERO می‌ باشد.

توکن AFK Heroes Idle RPG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39,677 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 944.82M AFKHERO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AFKHERO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AFKHERO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.20% و در هفت روز اخیر به میزان +0.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO)

ارزش بازار $ 39.68K$ 39.68K $ 39.68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 39.68K$ 39.68K $ 39.68K سرمایه در گردش 944.82M 944.82M 944.82M عرضه کل 944,815,058.987465 944,815,058.987465 944,815,058.987465

ارزش بازار فعلی AFK Heroes Idle RPG برابر است با $ 39.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AFKHERO برابر است با 944.82M، و عرضه کل آن 944815058.987465 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39.68K است.