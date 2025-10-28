قیمت لحظه‌ ای AEGON by Virtuals امروز برابر است با 0.00017429 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AEGON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AEGON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای AEGON by Virtuals امروز برابر است با 0.00017429 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AEGON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AEGON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره AEGON

اطلاعات قیمت AEGON

وب‌سایت رسمی AEGON

توکنومیکس AEGON

پیش‌بینی قیمت AEGON

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو AEGON by Virtuals

قیمت AEGON by Virtuals (AEGON)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 AEGON به USD:

$0.00017756
$0.00017756$0.00017756
-10.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای AEGON by Virtuals (AEGON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:25:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت AEGON by Virtuals (AEGON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00016576
$ 0.00016576$ 0.00016576
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00019781
$ 0.00019781$ 0.00019781
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00016576
$ 0.00016576$ 0.00016576

$ 0.00019781
$ 0.00019781$ 0.00019781

$ 0.00196774
$ 0.00196774$ 0.00196774

$ 0.00008319
$ 0.00008319$ 0.00008319

-3.29%

-11.52%

+78.81%

+78.81%

قیمت لحظه‌ ای AEGON by Virtuals (AEGON) برابر است با $0.00017429. در 24 ساعت گذشته، AEGON در بازه قیمتی حداقل $ 0.00016576 تا حداکثر $ 0.00019781 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AEGON برابر با $ 0.00196774 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00008319 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AEGON در یک ساعت گذشته -3.29%، در 24 ساعت گذشته -11.52% و در 7 روز گذشته +78.81% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AEGON by Virtuals (AEGON)

$ 174.41K
$ 174.41K$ 174.41K

--
----

$ 174.41K
$ 174.41K$ 174.41K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی AEGON by Virtuals برابر است با $ 174.41K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AEGON برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 174.41K است.

تاریخچه قیمت AEGON by Virtuals (AEGON) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت AEGON by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت AEGON by Virtuals به USD به میزان $ -0.0000303185 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت AEGON by Virtuals به USD به میزان $ -0.0001557903 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت AEGON by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-11.52%
30 روز$ -0.0000303185-17.39%
60 روز$ -0.0001557903-89.38%
90 روز$ 0--

AEGON by VirtualsAEGON چیست

Aegon is an autonomous game creator built for the age of agents. Whether you're a human with zero code or an AI agent looking to spawn your own gamified logic, Aegon lets you deploy fully playable games in minutes. Powered by Jungl AI Framework.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع AEGON by Virtuals (AEGON)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت AEGON by Virtuals (USD)

ارزش AEGON by Virtuals (AEGON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AEGON by Virtuals (AEGON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AEGON by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AEGON by Virtuals را بررسی کنید!

AEGON به ارزهای محلی

توکنومیکس AEGON by Virtuals (AEGON)

درک، توکنومیکس AEGON by Virtuals (AEGON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AEGON بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AEGON by Virtuals (AEGON)

امروز AEGON by Virtuals (AEGON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AEGON به واحد USD برابر است با 0.00017429 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AEGON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AEGON نسبت به USD برابر است با $ 0.00017429. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AEGON by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار AEGON برابر است با $ 174.41K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AEGON چقدر است؟
عرضه در گردش AEGON برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AEGON چقدر بوده است؟
AEGON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00196774 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AEGON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AEGON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00008319 USD رسید.
حجم معاملات AEGON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AEGON برابر است با -- USD.
آیا AEGON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AEGON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AEGON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:25:28 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AEGON by Virtuals (AEGON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,872.64
$113,872.64$113,872.64

-0.95%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.05
$4,091.05$4,091.05

-1.96%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05545
$0.05545$0.05545

-0.46%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.24
$200.24$200.24

+0.06%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2876
$4.2876$4.2876

-17.32%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.05
$4,091.05$4,091.05

-1.96%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,872.64
$113,872.64$113,872.64

-0.95%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.24
$200.24$200.24

+0.06%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6327
$2.6327$2.6327

-1.07%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,133.33
$1,133.33$1,133.33

-0.90%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001121
$0.001121$0.001121

+86.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001350
$0.0000000000000001350$0.0000000000000001350

+1,138.53%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1706
$0.1706$0.1706

+241.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04422
$0.04422$0.04422

+121.10%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03614
$0.03614$0.03614

+94.09%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01886
$0.01886$0.01886

+88.60%