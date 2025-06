Active TokenACTIVE چیست

Active Token: The Heart of the YayPal Gaming Ecosystem Active Token ($ACTIVE) is the token powering the YayPal dual play mode (casual play & move 2 play) ecosystem and the AIHubben AI gaming platform. It rewards players for their activity and offers unique utility within Non-Fungible Tokens (NFTs), providing tangible benefits. With YayPal´s games the gamer is able to switch between casual mode and Move 2 Play mode by the click of a button – leading an active lifestyle while having fun. The number of gamers who have downloaded a YayPal games have surpassed half a Million to use the Active Token!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Active Token (ACTIVE) وب سایت رسمی

توکنومیکس Active Token (ACTIVE)

درک، توکنومیکس Active Token (ACTIVE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ACTIVE بیشتر بدانید!