قیمت امروز abrdn Physical Platinum Shares xStock

قیمت لحظه‌ ای abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) در حال حاضر برابر با $ 15.81 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PPLTX به USD برابر با $ 15.81 برای هر PPLTX می‌ باشد.

توکن abrdn Physical Platinum Shares xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 187,770 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.87K PPLTX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PPLTX در بازه‌ ای بین $ 15.81 (حداقل) و $ 15.82 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2,000.03 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 14.14 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PPLTX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.62K رسیده است.

اطلاعات بازار abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX)

ارزش بازار $ 187.77K$ 187.77K $ 187.77K حجم (24 ساعته) $ 1.62K$ 1.62K $ 1.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 77.65M$ 77.65M $ 77.65M سرمایه در گردش 11.87K 11.87K 11.87K عرضه کل 4,910,090.865251596 4,910,090.865251596 4,910,090.865251596

ارزش بازار فعلی abrdn Physical Platinum Shares xStock برابر است با $ 187.77K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.62K. عرضه در گردش PPLTX برابر است با 11.87K، و عرضه کل آن 4910090.865251596 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.65M است.