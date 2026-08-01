قیمت امروز abrdn Physical Palladium Shares xStock

قیمت لحظه‌ ای abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX) در حال حاضر برابر با $ 25.84 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PALLX به USD برابر با $ 25.84 برای هر PALLX می‌ باشد.

توکن abrdn Physical Palladium Shares xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 121,857 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.35K PALLX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PALLX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 163.0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 25.83 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PALLX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 17.62 رسیده است.

اطلاعات بازار abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX)

ارزش بازار $ 121.86K$ 121.86K $ 121.86K حجم (24 ساعته) $ 17.62$ 17.62 $ 17.62 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49.55M$ 49.55M $ 49.55M سرمایه در گردش 7.35K 7.35K 7.35K عرضه کل 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273

ارزش بازار فعلی abrdn Physical Palladium Shares xStock برابر است با $ 121.86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 17.62. عرضه در گردش PALLX برابر است با 7.35K، و عرضه کل آن 3241363.067771273 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.55M است.