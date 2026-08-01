قیمت امروز aarna atvPTmax

قیمت لحظه‌ ای aarna atvPTmax (ATVPTMAX) در حال حاضر برابر با $ 1.025 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ATVPTMAX به USD برابر با $ 1.025 برای هر ATVPTMAX می‌ باشد.

توکن aarna atvPTmax در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 354,790 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 346.09K ATVPTMAX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ATVPTMAX در بازه‌ ای بین $ 1.025 (حداقل) و $ 1.025 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.025 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.006 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ATVPTMAX طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -- تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار aarna atvPTmax (ATVPTMAX)

ارزش بازار $ 354.79K$ 354.79K $ 354.79K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 354.79K$ 354.79K $ 354.79K سرمایه در گردش 346.09K 346.09K 346.09K عرضه کل 346,094.7214814895 346,094.7214814895 346,094.7214814895

ارزش بازار فعلی aarna atvPTmax برابر است با $ 354.79K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش ATVPTMAX برابر است با 346.09K، و عرضه کل آن 346094.7214814895 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 354.79K است.