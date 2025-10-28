قیمت لحظه‌ ای aarna atv111 امروز برابر است با 102.51 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ATV111 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ATV111 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای aarna atv111 امروز برابر است با 102.51 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ATV111 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ATV111 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت aarna atv111 (ATV111)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ATV111 به USD:

اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای aarna atv111 (ATV111)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:22:30 (UTC+8)

اطلاعات قیمت aarna atv111 (ATV111) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

قیمت لحظه‌ ای aarna atv111 (ATV111) برابر است با $102.51. در 24 ساعت گذشته، ATV111 در بازه قیمتی حداقل $ 102.5 تا حداکثر $ 102.51 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ATV111 برابر با $ 102.51 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 101.3 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ATV111 در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته +0.01% و در 7 روز گذشته +0.10% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار aarna atv111 (ATV111)

ارزش بازار فعلی aarna atv111 برابر است با $ 1.00M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ATV111 برابر است با 9.80K، و عرضه کل آن 9798.442084111623 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.00M است.

تاریخچه قیمت aarna atv111 (ATV111) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت aarna atv111 به USD به میزان $ +0.0134 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت aarna atv111 به USD به میزان $ +0.3964164210 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت aarna atv111 به USD به میزان $ +0.7757034210 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت aarna atv111 به USD به میزان $ +1.1712 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0134+0.01%
30 روز$ +0.3964164210+0.39%
60 روز$ +0.7757034210+0.76%
90 روز$ +1.1712+1.16%

aarna atv111ATV111 چیست

aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance. The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت aarna atv111 (USD)

ارزش aarna atv111 (ATV111) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از aarna atv111 (ATV111) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت aarna atv111 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت aarna atv111 را بررسی کنید!

ATV111 به ارزهای محلی

توکنومیکس aarna atv111 (ATV111)

درک، توکنومیکس aarna atv111 (ATV111) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ATV111 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره aarna atv111 (ATV111)

امروز aarna atv111 (ATV111) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ATV111 به واحد USD برابر است با 102.51 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ATV111 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ATV111 نسبت به USD برابر است با $ 102.51. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار aarna atv111 چقدر است؟
ارزش بازار ATV111 برابر است با $ 1.00M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ATV111 چقدر است؟
عرضه در گردش ATV111 برابر است با 9.80K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ATV111 چقدر بوده است؟
ATV111 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 102.51 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ATV111 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ATV111 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 101.3 USD رسید.
حجم معاملات ATV111 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ATV111 برابر است با -- USD.
آیا ATV111 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ATV111 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ATV111 مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

