A DOG IN THE MATRIX

From a simple dog to a guide in the Matrix. Follow the Dog In The Matrix in the struggle to find your freedom and fight oppression. We live in a decentralized system, fortunate to have a movement that no one can stop. The only thing you can do is watch or join the army and fight alongside us, guided by a Dog in the Matrix. This token represents everything yoU've ever dreamed of and symbolizes the struggle for freedom. The fight against outdated financial systems begins... it's time to escape from the Matrix.

