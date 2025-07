اطلاعات zkLink (ZKL).

zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

وب‌ سایت رسمی: https://zk.link/ وایت پیپر https://docs.zk.link/docs/Introduction/ کاوشگر بلوک: https://explorer.zklink.io/