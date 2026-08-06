تحلیل تکنیکال امروز Zama Protocol (ZAMA) صفحه تحلیل Zama Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ZAMA، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Zama Protocol را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Zama Protocol (ZAMA) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.04278 -- -10.13% +22.61% +59.98%

Zama Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Zama Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش قوی فروش 20 خنثی 3 خرید 3 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 6 خنثی 3 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.04271 0.04271 مقاومت دوم 0.04271 0.0427 مقاومت اول 0.0427 0.0427 نقطه محوری 0.0427 0.0427 حمایت اول 0.04269 0.04269 حمایت دوم 0.04269 0.04269 حمایت سوم 0.04268 0.04269

سیگنال‌ های بازار Zama Protocol حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.05M $2.48 M $2.53 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.39 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.39 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.95 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.95 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Zama Protocol جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ZAMAUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 -$0.03 M 0.04 2026-08-15 -$0.30 M 0.04 2026-08-14 -$0.25 M 0.05 2026-08-13 $0.05 M 0.05 2026-08-12 -$0.19 M 0.05 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Zama Protocol (ZAMA) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Zama Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ZAMA $0.04278 $0.04278 $0.04278 -1.24% 2.70M (USDT) معامله کنید / USDC ZAMA $0.04275 $0.04275 $0.04275 -1.24% 1.26M (USDT) معامله کنید