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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Zama Protocol ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Zama Protocol ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Zama Protocol (ZAMA)

تحلیل تکنیکال امروز Zama Protocol (ZAMA)

صفحه تحلیل Zama Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ZAMA، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Zama Protocol را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Zama Protocol (ZAMA)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.04278---10.13%+22.61%+59.98%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Zama Protocol

Zama Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Zama Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش قوی
فروش 20
خنثی 3
خرید 3
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 14خنثی 0خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 6خنثی 3خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.04271
0.04271
مقاومت دوم
0.04271
0.0427
مقاومت اول
0.0427
0.0427
نقطه محوری
0.0427
0.0427
حمایت اول
0.04269
0.04269
حمایت دوم
0.04269
0.04269
حمایت سوم
0.04268
0.04269

سیگنال‌ های بازار Zama Protocol

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.05M
$2.48 M
$2.53 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.39 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.39 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.95 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.95 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Zama Protocol جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ZAMAUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16-$0.03 M0.04
2026-08-15-$0.30 M0.04
2026-08-14-$0.25 M0.05
2026-08-13$0.05 M0.05
2026-08-12-$0.19 M0.05

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Zama Protocol (ZAMA) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Zama Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTZAMA
$0.04278
$0.04278$0.04278
-1.24%
2.70M (USDT)
/USDCZAMA
$0.04275
$0.04275$0.04275
-1.24%
1.26M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ZAMA به USD

مقدار

ZAMA
ZAMA
USD
USD

1 ZAMA = 0.04278 USD

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