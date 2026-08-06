تحلیل تکنیکال امروز Plasma (XPL) صفحه تحلیل Plasma، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه XPL، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Plasma را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Plasma (XPL) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.07681 -- -0.14% -12.34% -11.63%

Plasma اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Plasma در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 13 خنثی 3 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 10 خنثی 1 خرید 3 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 2 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.07671 0.0767 مقاومت دوم 0.0767 0.0767 مقاومت اول 0.0767 0.0767 نقطه محوری 0.07669 0.07669 حمایت اول 0.07669 0.07669 حمایت دوم 0.07668 0.07669 حمایت سوم 0.07668 0.07668

سیگنال‌ های بازار Plasma حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -5.36M $39.41 M $44.77 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.02M خریدهای فعال 3 روزه $1.49 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.51 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.10M خریدهای فعال 7 روزه $13.26 M فروش‌ های فعال 7 روزه $13.35 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Plasma جریان سرمایه خالص ورودی قیمت XPLUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 -$0.05 M 0.08 2026-08-15 -$1.75 M 0.08 2026-08-14 -$0.05 M 0.08 2026-08-13 -$0.21 M 0.07 2026-08-12 -$0.60 M 0.08 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Plasma (XPL) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Plasma را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT XPL $0.07682 $0.07682 $0.07682 -0.54% 20.00M (USDT) معامله کنید / USDC XPL $0.07678 $0.07678 $0.07678 -0.47% 699.98K (USDT) معامله کنید