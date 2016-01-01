تحلیل تکنیکال امروز XPIN Network (XPIN) صفحه تحلیل XPIN Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه XPIN، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل XPIN Network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت XPIN Network (XPIN) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0016981 -- +1.63% +11.24% +33.54%

XPIN Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت XPIN Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 10 خنثی 6 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 4 خنثی 2 خرید 8 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 6 خنثی 4 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.001704 0.001703 مقاومت دوم 0.001703 0.001703 مقاومت اول 0.001703 0.001703 نقطه محوری 0.001702 0.001702 حمایت اول 0.001702 0.001702 حمایت دوم 0.001701 0.001702 حمایت سوم 0.001701 0.001701

سیگنال‌ های بازار XPIN Network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.42M $6.99 M $7.41 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.07 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.08 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.02M خریدهای فعال 7 روزه $0.32 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.34 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. XPIN Network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت XPINUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله XPIN Network (XPIN) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای XPIN Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT XPIN $0.0016987 $0.0016987 $0.0016987 -1.92% 44.31M (USDT) معامله کنید