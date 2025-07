اطلاعات XHYPE (XHP).

XHYPE is the first zero data decentralized marketplace. Designed to ensure that your personal information remains absolutely private, marking a significant improvement from traditional e-commerce models.

وب‌ سایت رسمی: https://xhype.io وایت پیپر https://docs.xhype.io/xhype-docs کاوشگر بلوک: https://www.bscscan.com/token/0x747747e47a48c669be384e0dfb248eee6ba04039