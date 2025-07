اطلاعات WSPN (WUSD).

Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios.

وب‌ سایت رسمی: https://wspn.io/ وایت پیپر https://wspn.io/Documents/Whitepaper%20for%20WSPN.pdf کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x7Cd017ca5ddb86861FA983a34b5F495C6F898c41