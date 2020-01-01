تحلیل تکنیکال امروز Sherwood Protocol (WOOD) صفحه تحلیل Sherwood Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه WOOD، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Sherwood Protocol را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Sherwood Protocol (WOOD) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.004519 -- +20.95% -35.45% -35.45%

Sherwood Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Sherwood Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 9 خنثی 1 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 6 خنثی 0 خرید 8 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 1 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.004618 0.004614 مقاومت دوم 0.004614 0.004611 مقاومت اول 0.00461 0.004609 نقطه محوری 0.004606 0.004606 حمایت اول 0.004602 0.004603 حمایت دوم 0.004598 0.004601 حمایت سوم 0.004594 0.004598

سیگنال‌ های بازار Sherwood Protocol حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.01M $0.03 M $0.04 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.01 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.01 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.03 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.03 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Sherwood Protocol جریان سرمایه خالص ورودی قیمت WOODUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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