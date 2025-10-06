قیمت لحظه‌ ای WEED Token امروز برابر است با 0.04231 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WEED به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WEED را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای WEED Token امروز برابر است با 0.04231 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WEED به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WEED را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره WEED

اطلاعات قیمت WEED

توکنومیکس WEED

پیش‌بینی قیمت WEED

تاریخچه WEED

راهنمای خرید WEED

مبدل WEED به ارز فیات

اسپات WEED

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو WEED Token

WEED Token قیمت لحظه ای(WEED)

قیمت لحظه‌ ای 1 WEED به USD:

$0.04232
$0.04232$0.04232
-41.95%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای WEED Token (WEED)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:23:43 (UTC+8)

اطلاعات قیمت WEED Token (WEED) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03958
$ 0.03958$ 0.03958
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.08826
$ 0.08826$ 0.08826
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03958
$ 0.03958$ 0.03958

$ 0.08826
$ 0.08826$ 0.08826

--
----

--
----

+0.18%

-41.94%

+23.71%

+23.71%

قیمت لحظه‌ ای WEED Token (WEED) برابر است با $ 0.04231. در 24 ساعت گذشته، WEED در بازه قیمتی حداقل $ 0.03958 تا حداکثر $ 0.08826 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WEED برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، WEED در یک ساعت گذشته +0.18%، در 24 ساعت گذشته -41.94% و در 7 روز گذشته +23.71% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار WEED Token (WEED)

--
----

$ 54.83K
$ 54.83K$ 54.83K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

ارزش بازار فعلی WEED Token برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.83K. عرضه در گردش WEED برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت WEED Token (WEED) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت WEED Token برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0305827-41.94%
30 روز$ -0.15769-78.85%
60 روز$ -0.15769-78.85%
90 روز$ -0.15769-78.85%
تغییر قیمت امروز WEED Token

امروز، WEED تغییر $ -0.0305827 (-41.94%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه WEED Token

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.15769 (-78.85%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه WEED Token

با گسترش بازه به 60 روز، WEED تغییر $ -0.15769 (-78.85%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه WEED Token

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.15769 (-78.85%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت WEED Token (WEED) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت WEED Token را ببینید.

WEED TokenWEED چیست

توکن بومی بازی تسهیلات

هم اکنون WEED Token در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های WEED Token خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ WEED را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره WEED Token را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید WEED Token شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت WEED Token (USD)

ارزش WEED Token (WEED) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WEED Token (WEED) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WEED Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WEED Token را بررسی کنید!

توکنومیکس WEED Token (WEED)

درک، توکنومیکس WEED Token (WEED) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WEED بیشتر بدانید!

نحوه خریدWEED Token (WEED)

آیا به دنبال نحوه خرید WEED Token هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی WEED Token را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

WEED به ارزهای محلی

1 WEED Token(WEED) به VND
1,113.38765
1 WEED Token(WEED) به AUD
A$0.0643112
1 WEED Token(WEED) به GBP
0.0313094
1 WEED Token(WEED) به EUR
0.0359635
1 WEED Token(WEED) به USD
$0.04231
1 WEED Token(WEED) به MYR
RM0.177702
1 WEED Token(WEED) به TRY
1.7753276
1 WEED Token(WEED) به JPY
¥6.43112
1 WEED Token(WEED) به ARS
ARS$60.6158446
1 WEED Token(WEED) به RUB
3.3522213
1 WEED Token(WEED) به INR
3.7325882
1 WEED Token(WEED) به IDR
Rp705.1663846
1 WEED Token(WEED) به PHP
2.5009441
1 WEED Token(WEED) به EGP
￡E.2.0071864
1 WEED Token(WEED) به BRL
R$0.2272047
1 WEED Token(WEED) به CAD
C$0.0588109
1 WEED Token(WEED) به BDT
5.1778978
1 WEED Token(WEED) به NGN
61.6761332
1 WEED Token(WEED) به COP
$162.7306065
1 WEED Token(WEED) به ZAR
R.0.7281551
1 WEED Token(WEED) به UAH
1.7820972
1 WEED Token(WEED) به TZS
T.Sh.104.4688903
1 WEED Token(WEED) به VES
Bs9.01203
1 WEED Token(WEED) به CLP
$39.7714
1 WEED Token(WEED) به PKR
Rs11.9449592
1 WEED Token(WEED) به KZT
22.7593952
1 WEED Token(WEED) به THB
฿1.379306
1 WEED Token(WEED) به TWD
NT$1.2959553
1 WEED Token(WEED) به AED
د.إ0.1552777
1 WEED Token(WEED) به CHF
Fr0.0334249
1 WEED Token(WEED) به HKD
HK$0.3283256
1 WEED Token(WEED) به AMD
֏16.2601561
1 WEED Token(WEED) به MAD
.د.م0.3900982
1 WEED Token(WEED) به MXN
$0.7780809
1 WEED Token(WEED) به SAR
ريال0.1586625
1 WEED Token(WEED) به ETB
Br6.4082726
1 WEED Token(WEED) به KES
KSh5.4698368
1 WEED Token(WEED) به JOD
د.أ0.02999779
1 WEED Token(WEED) به PLN
0.1535853
1 WEED Token(WEED) به RON
лв0.1844716
1 WEED Token(WEED) به SEK
kr0.3960216
1 WEED Token(WEED) به BGN
лв0.0706577
1 WEED Token(WEED) به HUF
Ft14.1078464
1 WEED Token(WEED) به CZK
0.8821635
1 WEED Token(WEED) به KWD
د.ك0.01294686
1 WEED Token(WEED) به ILS
0.1375075
1 WEED Token(WEED) به BOB
Bs0.2927852
1 WEED Token(WEED) به AZN
0.071927
1 WEED Token(WEED) به TJS
SM0.3913675
1 WEED Token(WEED) به GEL
0.1150832
1 WEED Token(WEED) به AOA
Kz38.7098421
1 WEED Token(WEED) به BHD
.د.ب0.01590856
1 WEED Token(WEED) به BMD
$0.04231
1 WEED Token(WEED) به DKK
kr0.270784
1 WEED Token(WEED) به HNL
L1.1148685
1 WEED Token(WEED) به MUR
1.9242588
1 WEED Token(WEED) به NAD
$0.7285782
1 WEED Token(WEED) به NOK
kr0.4218307
1 WEED Token(WEED) به NZD
$0.0731963
1 WEED Token(WEED) به PAB
B/.0.04231
1 WEED Token(WEED) به PGK
K0.177702
1 WEED Token(WEED) به QAR
ر.ق0.1540084
1 WEED Token(WEED) به RSD
дин.4.2538474
1 WEED Token(WEED) به UZS
soʻm515.9755272
1 WEED Token(WEED) به ALL
L3.5180765
1 WEED Token(WEED) به ANG
ƒ0.0757349
1 WEED Token(WEED) به AWG
ƒ0.076158
1 WEED Token(WEED) به BBD
$0.08462
1 WEED Token(WEED) به BAM
KM0.0710808
1 WEED Token(WEED) به BIF
Fr125.91456
1 WEED Token(WEED) به BND
$0.0545799
1 WEED Token(WEED) به BSD
$0.04231
1 WEED Token(WEED) به JMD
$6.7844085
1 WEED Token(WEED) به KHR
170.6044975
1 WEED Token(WEED) به KMF
Fr17.89713
1 WEED Token(WEED) به LAK
919.7825903
1 WEED Token(WEED) به LKR
රු12.8715482
1 WEED Token(WEED) به MDL
L0.7167314
1 WEED Token(WEED) به MGA
Ar189.730733
1 WEED Token(WEED) به MOP
P0.33848
1 WEED Token(WEED) به MVR
0.647343
1 WEED Token(WEED) به MWK
MK73.4548141
1 WEED Token(WEED) به MZN
MT2.7040321
1 WEED Token(WEED) به NPR
रु5.9733258
1 WEED Token(WEED) به PYG
300.06252
1 WEED Token(WEED) به RWF
Fr61.39181
1 WEED Token(WEED) به SBD
$0.3482113
1 WEED Token(WEED) به SCR
0.5783777
1 WEED Token(WEED) به SRD
$1.6877459
1 WEED Token(WEED) به SVC
$0.3702125
1 WEED Token(WEED) به SZL
L0.7285782
1 WEED Token(WEED) به TMT
m0.1485081
1 WEED Token(WEED) به TND
د.ت0.12346058
1 WEED Token(WEED) به TTD
$0.2872849
1 WEED Token(WEED) به UGX
Sh147.40804
1 WEED Token(WEED) به XAF
Fr23.77822
1 WEED Token(WEED) به XCD
$0.114237
1 WEED Token(WEED) به XOF
Fr23.77822
1 WEED Token(WEED) به XPF
Fr4.31562
1 WEED Token(WEED) به BWP
P0.5648385
1 WEED Token(WEED) به BZD
$0.0850431
1 WEED Token(WEED) به CVE
$4.0156421
1 WEED Token(WEED) به DJF
Fr7.48887
1 WEED Token(WEED) به DOP
$2.7099555
1 WEED Token(WEED) به DZD
د.ج5.5011462
1 WEED Token(WEED) به FJD
$0.0956206
1 WEED Token(WEED) به GNF
Fr367.88545
1 WEED Token(WEED) به GTQ
Q0.3240946
1 WEED Token(WEED) به GYD
$8.8588678
1 WEED Token(WEED) به ISK
kr5.16182

منابع WEED Token

برای درک عمیق‌ تر WEED Token، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره WEED Token

امروز WEED Token (WEED) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای WEED به واحد USD برابر است با 0.04231 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی WEED نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی WEED نسبت به USD برابر است با $ 0.04231. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار WEED Token چقدر است؟
ارزش بازار WEED برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش WEED چقدر است؟
عرضه در گردش WEED برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت WEED چقدر بوده است؟
WEED به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت WEED در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
WEED به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات WEED چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WEED برابر است با $ 54.83K USD.
آیا WEED در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد WEED در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WEED مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:23:43 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WEED Token (WEED)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب WEED به USD

مقدار

WEED
WEED
USD
USD

1 WEED = 0.04231 USD

معامله WEED

/USDTWEED
$0.04232
$0.04232$0.04232
-41.87%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,953.16
$113,953.16$113,953.16

-0.88%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,114.91
$4,114.91$4,114.91

-1.39%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05382
$0.05382$0.05382

-3.39%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.18
$200.18$200.18

+0.03%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1422
$4.1422$4.1422

-20.12%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,114.91
$4,114.91$4,114.91

-1.39%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,953.16
$113,953.16$113,953.16

-0.88%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.18
$200.18$200.18

+0.03%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6268
$2.6268$2.6268

-1.29%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,135.88
$1,135.88$1,135.88

-0.68%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001205
$0.001205$0.001205

+100.83%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01761
$0.01761$0.01761

+76.10%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001764
$0.0000000000000001764$0.0000000000000001764

+1,518.34%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1554
$0.1554$0.1554

+210.80%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000293
$0.0000000000293$0.0000000000293

+187.25%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04272
$0.04272$0.04272

+113.60%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01761
$0.01761$0.01761

+76.10%