At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.
توکنومیکس Weasy AI (WEASY): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Weasy AI (WEASY) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای WEASY که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های WEASY که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی WEASY را درک کردید، قیمت زنده توکن WEASY را بررسی کنید!
تاریخچه قیمت Weasy AI (WEASY)
تحلیل تاریخچه قیمت WEASY به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت WEASY
میخواهید بدانید که WEASY به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت WEASY ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
