قیمت لحظه‌ ای Weasy AI امروز برابر است با 0.0000046 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WEASY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WEASY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Weasy AI امروز برابر است با 0.0000046 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WEASY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WEASY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Weasy AI

Weasy AI قیمت لحظه ای(WEASY)

قیمت لحظه‌ ای 1 WEASY به USD:

$0.0000046
$0.0000046$0.0000046
-22.68%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Weasy AI (WEASY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:23:29 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Weasy AI (WEASY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0000046
$ 0.0000046$ 0.0000046
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00000595
$ 0.00000595$ 0.00000595
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0000046
$ 0.0000046$ 0.0000046

$ 0.00000595
$ 0.00000595$ 0.00000595

--
----

--
----

0.00%

-22.68%

+2.22%

+2.22%

قیمت لحظه‌ ای Weasy AI (WEASY) برابر است با $ 0.0000046. در 24 ساعت گذشته، WEASY در بازه قیمتی حداقل $ 0.0000046 تا حداکثر $ 0.00000595 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WEASY برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، WEASY در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -22.68% و در 7 روز گذشته +2.22% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Weasy AI (WEASY)

--
----

$ 122.01
$ 122.01$ 122.01

$ 4.60K
$ 4.60K$ 4.60K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

ارزش بازار فعلی Weasy AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 122.01. عرضه در گردش WEASY برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.60K است.

تاریخچه قیمت Weasy AI (WEASY) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Weasy AI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0000013493-22.68%
30 روز$ -0.0000014-23.34%
60 روز$ -0.0001104-96.00%
90 روز$ -0.0049954-99.91%
تغییر قیمت امروز Weasy AI

امروز، WEASY تغییر $ -0.0000013493 (-22.68%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Weasy AI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0000014 (-23.34%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Weasy AI

با گسترش بازه به 60 روز، WEASY تغییر $ -0.0001104 (-96.00%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Weasy AI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0049954 (-99.91%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Weasy AI (WEASY) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Weasy AI را ببینید.

Weasy AIWEASY چیست

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

هم اکنون Weasy AI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Weasy AI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ WEASY را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Weasy AI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Weasy AI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Weasy AI (USD)

ارزش Weasy AI (WEASY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Weasy AI (WEASY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Weasy AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Weasy AI را بررسی کنید!

توکنومیکس Weasy AI (WEASY)

درک، توکنومیکس Weasy AI (WEASY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WEASY بیشتر بدانید!

نحوه خریدWeasy AI (WEASY)

آیا به دنبال نحوه خرید Weasy AI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Weasy AI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

WEASY به ارزهای محلی

1 Weasy AI(WEASY) به VND
0.121049
1 Weasy AI(WEASY) به AUD
A$0.000006992
1 Weasy AI(WEASY) به GBP
0.000003404
1 Weasy AI(WEASY) به EUR
0.00000391
1 Weasy AI(WEASY) به USD
$0.0000046
1 Weasy AI(WEASY) به MYR
RM0.00001932
1 Weasy AI(WEASY) به TRY
0.000193016
1 Weasy AI(WEASY) به JPY
¥0.0006992
1 Weasy AI(WEASY) به ARS
ARS$0.006590236
1 Weasy AI(WEASY) به RUB
0.000364458
1 Weasy AI(WEASY) به INR
0.000405812
1 Weasy AI(WEASY) به IDR
Rp0.076666636
1 Weasy AI(WEASY) به PHP
0.000271906
1 Weasy AI(WEASY) به EGP
￡E.0.000218224
1 Weasy AI(WEASY) به BRL
R$0.000024702
1 Weasy AI(WEASY) به CAD
C$0.000006394
1 Weasy AI(WEASY) به BDT
0.000562948
1 Weasy AI(WEASY) به NGN
0.006705512
1 Weasy AI(WEASY) به COP
$0.01769229
1 Weasy AI(WEASY) به ZAR
R.0.000079166
1 Weasy AI(WEASY) به UAH
0.000193752
1 Weasy AI(WEASY) به TZS
T.Sh.0.011357998
1 Weasy AI(WEASY) به VES
Bs0.0009798
1 Weasy AI(WEASY) به CLP
$0.004324
1 Weasy AI(WEASY) به PKR
Rs0.001298672
1 Weasy AI(WEASY) به KZT
0.002474432
1 Weasy AI(WEASY) به THB
฿0.00014996
1 Weasy AI(WEASY) به TWD
NT$0.000140898
1 Weasy AI(WEASY) به AED
د.إ0.000016882
1 Weasy AI(WEASY) به CHF
Fr0.000003634
1 Weasy AI(WEASY) به HKD
HK$0.000035696
1 Weasy AI(WEASY) به AMD
֏0.001767826
1 Weasy AI(WEASY) به MAD
.د.م0.000042412
1 Weasy AI(WEASY) به MXN
$0.000084594
1 Weasy AI(WEASY) به SAR
ريال0.00001725
1 Weasy AI(WEASY) به ETB
Br0.000696716
1 Weasy AI(WEASY) به KES
KSh0.000594688
1 Weasy AI(WEASY) به JOD
د.أ0.0000032614
1 Weasy AI(WEASY) به PLN
0.000016698
1 Weasy AI(WEASY) به RON
лв0.000020056
1 Weasy AI(WEASY) به SEK
kr0.000043056
1 Weasy AI(WEASY) به BGN
лв0.000007682
1 Weasy AI(WEASY) به HUF
Ft0.001533824
1 Weasy AI(WEASY) به CZK
0.00009591
1 Weasy AI(WEASY) به KWD
د.ك0.0000014076
1 Weasy AI(WEASY) به ILS
0.00001495
1 Weasy AI(WEASY) به BOB
Bs0.000031832
1 Weasy AI(WEASY) به AZN
0.00000782
1 Weasy AI(WEASY) به TJS
SM0.00004255
1 Weasy AI(WEASY) به GEL
0.000012512
1 Weasy AI(WEASY) به AOA
Kz0.004208586
1 Weasy AI(WEASY) به BHD
.د.ب0.0000017296
1 Weasy AI(WEASY) به BMD
$0.0000046
1 Weasy AI(WEASY) به DKK
kr0.00002944
1 Weasy AI(WEASY) به HNL
L0.00012121
1 Weasy AI(WEASY) به MUR
0.000209208
1 Weasy AI(WEASY) به NAD
$0.000079212
1 Weasy AI(WEASY) به NOK
kr0.000045862
1 Weasy AI(WEASY) به NZD
$0.000007958
1 Weasy AI(WEASY) به PAB
B/.0.0000046
1 Weasy AI(WEASY) به PGK
K0.00001932
1 Weasy AI(WEASY) به QAR
ر.ق0.000016744
1 Weasy AI(WEASY) به RSD
дин.0.000462484
1 Weasy AI(WEASY) به UZS
soʻm0.056097552
1 Weasy AI(WEASY) به ALL
L0.00038249
1 Weasy AI(WEASY) به ANG
ƒ0.000008234
1 Weasy AI(WEASY) به AWG
ƒ0.00000828
1 Weasy AI(WEASY) به BBD
$0.0000092
1 Weasy AI(WEASY) به BAM
KM0.000007728
1 Weasy AI(WEASY) به BIF
Fr0.0136896
1 Weasy AI(WEASY) به BND
$0.000005934
1 Weasy AI(WEASY) به BSD
$0.0000046
1 Weasy AI(WEASY) به JMD
$0.00073761
1 Weasy AI(WEASY) به KHR
0.01854835
1 Weasy AI(WEASY) به KMF
Fr0.0019458
1 Weasy AI(WEASY) به LAK
0.099999998
1 Weasy AI(WEASY) به LKR
රු0.001399412
1 Weasy AI(WEASY) به MDL
L0.000077924
1 Weasy AI(WEASY) به MGA
Ar0.02062778
1 Weasy AI(WEASY) به MOP
P0.0000368
1 Weasy AI(WEASY) به MVR
0.00007038
1 Weasy AI(WEASY) به MWK
MK0.007986106
1 Weasy AI(WEASY) به MZN
MT0.000293986
1 Weasy AI(WEASY) به NPR
रु0.000649428
1 Weasy AI(WEASY) به PYG
0.0326232
1 Weasy AI(WEASY) به RWF
Fr0.0066746
1 Weasy AI(WEASY) به SBD
$0.000037858
1 Weasy AI(WEASY) به SCR
0.000062882
1 Weasy AI(WEASY) به SRD
$0.000183494
1 Weasy AI(WEASY) به SVC
$0.00004025
1 Weasy AI(WEASY) به SZL
L0.000079212
1 Weasy AI(WEASY) به TMT
m0.000016146
1 Weasy AI(WEASY) به TND
د.ت0.0000134228
1 Weasy AI(WEASY) به TTD
$0.000031234
1 Weasy AI(WEASY) به UGX
Sh0.0160264
1 Weasy AI(WEASY) به XAF
Fr0.0025852
1 Weasy AI(WEASY) به XCD
$0.00001242
1 Weasy AI(WEASY) به XOF
Fr0.0025852
1 Weasy AI(WEASY) به XPF
Fr0.0004692
1 Weasy AI(WEASY) به BWP
P0.00006141
1 Weasy AI(WEASY) به BZD
$0.000009246
1 Weasy AI(WEASY) به CVE
$0.000436586
1 Weasy AI(WEASY) به DJF
Fr0.0008142
1 Weasy AI(WEASY) به DOP
$0.00029463
1 Weasy AI(WEASY) به DZD
د.ج0.000598092
1 Weasy AI(WEASY) به FJD
$0.000010396
1 Weasy AI(WEASY) به GNF
Fr0.039997
1 Weasy AI(WEASY) به GTQ
Q0.000035236
1 Weasy AI(WEASY) به GYD
$0.000963148
1 Weasy AI(WEASY) به ISK
kr0.0005612

منابع Weasy AI

برای درک عمیق‌ تر Weasy AI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Weasy AI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Weasy AI

امروز Weasy AI (WEASY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای WEASY به واحد USD برابر است با 0.0000046 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی WEASY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی WEASY نسبت به USD برابر است با $ 0.0000046. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Weasy AI چقدر است؟
ارزش بازار WEASY برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش WEASY چقدر است؟
عرضه در گردش WEASY برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت WEASY چقدر بوده است؟
WEASY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت WEASY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
WEASY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات WEASY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WEASY برابر است با $ 122.01 USD.
آیا WEASY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد WEASY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WEASY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:23:29 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Weasy AI (WEASY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب WEASY به USD

مقدار

WEASY
WEASY
USD
USD

1 WEASY = 0.0000046 USD

معامله WEASY

/USDTWEASY
$0.0000046
$0.0000046$0.0000046
-22.68%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

