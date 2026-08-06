تحلیل تکنیکال امروز VVV (VVV) صفحه تحلیل VVV، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه VVV، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل VVV را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت VVV (VVV) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $11.967 -- +6.26% +8.96% -19.59%

VVV اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت VVV در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 3 خرید 15 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 2 خنثی 0 خرید 12 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 6 خنثی 3 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 11.9676 11.9663 مقاومت دوم 11.9663 11.9655 مقاومت اول 11.9656 11.965 نقطه محوری 11.9643 11.9643 حمایت اول 11.9636 11.9635 حمایت دوم 11.9623 11.963 حمایت سوم 11.9616 11.9623

سیگنال‌ های بازار VVV حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.35M $1.42 M $1.78 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.16M خریدهای فعال 3 روزه $1.57 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.41 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.07M خریدهای فعال 7 روزه $3.76 M فروش‌ های فعال 7 روزه $3.69 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. VVV جریان سرمایه خالص ورودی قیمت VVVUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.00 M 11.97 2026-08-15 $0.28 M 11.98 2026-08-14 -$0.20 M 12.09 2026-08-13 -$0.03 M 12.39 2026-08-12 $0.24 M 11.72 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله VVV (VVV) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای VVV را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT VVV $11.967 $11.967 $11.967 -0.10% 6.27K (USDT) معامله کنید