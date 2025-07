اطلاعات VITE (VITE).

Vite is a zero-fee, lightning-fast blockchain for the decentralized economy. Build Web3 without giving up the free and fast features of Web2.

وب‌ سایت رسمی: https://www.vite.org/ وایت پیپر https://github.com/vitelabs/whitepaper/blob/master/vite_en.pdf